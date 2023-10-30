Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100.yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Bayrakları ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Belediye Binası önünde toplanan kalabalık bir yandan Türk bayraklarını sallarken, bir yandan da ellerindeki meşaleleri yakarak yürüyüşe başladı.

Türk bayrakları ve meşale taşıyan on binlerce kişi, marşlar söyleyerek belediye önünden başlayarak, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanına yürüdü. Yürüyüş güzergâhındaki caddelerde oturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla pencerelere çıktı.

‘‘Pursaklar farkını ortaya koydu’’

Yer gök bayrak diyerek Pursaklar’da coşku dolu meşaleli bir yürüyüş yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘15.000 hemşehrimiz ile birlikte cumhuriyetimizin 100.yılı münasebetiyle meşaleli yürüyüş yaptık. Pursaklar farkını ortaya koydu. Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda, her alanda eserler ortaya koyarak, başarılar elde ederek güçlü ve müreffeh geleceğe hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu millete, hizmet etme şerefini bize bahşeden Rabbime şükürler olsun’’ dedi.