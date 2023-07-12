Çocukların iyi bir yaz tatili geçirmeleri için yoğun bir program takvimi hazırlayan Pursaklar Belediyesi, "Masalcı" tiyatro oyununu miniklerle buluşturdu.

Yıl boyunca Yaşam Merkezi’nde birçok farklı alanda çocuklara eğitim veren Pursaklar Belediyesi, yaz tatilinde minikler için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tiyatro gösterileri ve farklı alanlardaki atölye etkinlikleri ile yaza hızlı başlayan Pursaklar Belediyesi, "Masalcı" tiyatro oyunu ile bir kez daha çocukların karşısına çıktı.

Her gün farklı bir etkinlikle çocukların karşısına çıkmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaz tatilinde çocukların sosyalleşmesi gerektiğini kaydederek, “Çocukların daha kaliteli günler geçirmeleri için etkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Tiyatro gösterileri, farklı atölye etkinlikleri ile çocuklarımızın eğlenceye doymalarını amaçlıyoruz. Etkinliklerle dolu bir yaz ayını kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın" diye konuştu.