Pursaklar Belediyesi, 7’den 70’e tüm yaş grupları için alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek olan kültür, sanat ve bilim kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Pursaklar Belediyesi, 7’den 70’e tüm yaş grupları için alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek olan kültür, sanat ve bilim kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Pursaklar Belediyesi, çatısı altında Pursaklar Yaşam Merkezinde vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirirken yetenek ve becerilerini geliştirebileceği kültür, sanat ve bilim kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Her yaş grubuna hitap eden Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Halk Oyunları, Enstrüman Kursları, Resim Kursu, Tiyatro Kursu, Akıl Oyunları Kursu ve Drama Kurslarına katılacak olan vatandaşların ilgi duydukları alanlarda profesyonel eğitmenlerce kendilerini geliştirme imkanı sunulacak.

"Yeni beceriler kazanmak isteyen ve becerilerin geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz"

Pursaklar Belediyesi olarak ilçeyi kültür ve sanatın merkezi yapma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar’da kültür-sanatın gelişmesi ve 7’den 70’ tüm hemşehrilerimizin bu gelişime dâhil olabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Açtığımız kurslar sayesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımıza ilgi duydukları, öğrenmek istedikleri birçok branşta eğitim alma imkânı sunuyoruz. Bu nedenle kurslarımıza büyük ehemmiyet veriyoruz. Sanata, bilime ve müziğe ilgi duyan, yeni beceriler kazanmak isteyen ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.