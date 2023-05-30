Pursaklar Belediyesi tarafından üstü kapatılarak mevsim şartlarına uygun ve modern bir görünüm kazandırılan Karaca Pazar Alanı yeniden hizmete açtı.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş imkanı sunmak için mevcut Karaca Pazar alanını günümüz koşullarına göre sıfırdan yenileyerek ilçe halkının hizmetine sundu. İlçede yapılan her çalışmayı baştan sona kadar takip eden Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, üst kısmının kapatılıp sıfırdan yenilenerek, daha konforlu, daha modern hale getirilen pazar alanını gezerek, pazarcı esnafı ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Çevre düzenlemesi bittikten sonra Merkez Mahallemizde yapılan Pazartesi Kapalı Pazar Alanımız hizmet vermeye başlayacak"

Pazartesi Pazar Alanı’nın açılışına sayılı günlerin kaldığını belirten Başkan Çetin, "Yeni yüzüyle, yeni görünümüyle pazar alanımız hem pazarcı esnafımız hem de hemşehrilerimiz, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapma imkânına kavuşacak. Yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağımız pazar alanımız modern görünüm kazanırken, üst bölümündeki spor alanları ile de vatandaşlarımıza hizmet edecek. Çevre düzenlemesi bittikten sonra Merkez Mahallemizde yapılan Pazartesi Kapalı Pazar Alanımız hizmet vermeye başlayacak" dedi.