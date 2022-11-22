Ankara’da Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Hanım Evleri’nde kadınlar hem hayatlarını kolaylaştıran kurslar alırken, hem de aile bütçesine katkı sunacak yeni meslekler öğrenme heyecanı yaşıyor.

Ankara’da Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Hanım Evleri’nde kadınlar hem hayatlarını kolaylaştıran kurslar alırken, hem de aile bütçesine katkı sunacak yeni meslekler öğrenme heyecanı yaşıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Hanım Evlerindeki kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, gibi birçok mesleki ve hobi kurslarında yeteneklerini geliştiriyorlar. İşin ehli olmaları için verilen teorik ve pratik eğitimlerle sertifika sahibi olan kursiyerler, sertifikalarını alarak mesleki yeterliliğe sahip olmaktadır.

‘‘Her yıl binlerce kadına ‘Hanım Evlerimizde’ eğitim veriyoruz”

Her mesleki alana kadınların elinin değmesi için Hanım Evlerinde eğitim verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,‘‘Her yıl on binlerce kadına Hanım Evlerimizde, hobi ve meslek kurslarında eğitim veriyoruz. Hanım Evlerimizde eğitim almaya başlayan kursiyerlerimiz, aile bütçelerine katkı sağlayarak, aldıkları eğitimlerle yeni beceriler elde etme imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar edinme fırsatı da buluyor. Aldıkları eğitimlerle birlikte hanımların özellikle üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanmalarını sağlıyoruz’’ dedi.