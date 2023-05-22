Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Ankara Pursaklar Belediyesi, Palyaço Çocuk ve Orman Masalı tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturdu.

Çocuklara yönelik her gün dolu dolu programlar hazırlayan Pursaklar Belediyesi, hafta sonunu boyunca Palyaço Çocuk ve Orman Masalı tiyatro oyunlarını çocukların beğenisine sundu.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda ve Saray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Palyaço Çocuk ve Orman Masalı tiyatro gösterisinde çocuklar unutulmayacak bir gün yaşayarak, hafta sonunun tadını doyasıya çıkarırken, bol bol eğlenme fırsatı buldu.

‘‘Yüzleri neşe içerisinde ile gülen çocuklarımız, tiyatroyu çok beğenmişler’’

Çocuklara hafta sonu boyunca tiyatro gösterileriyle eğlence dolu anlar yaşattıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hafta sonunda çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklerimizle çocuklarımıza unutulmak dakikalar yaşatmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız, Palyaço Çocuk ve Orman Masalı tiyatrolarını izleyerek doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Yüzleri neşe içerisinde ile gülen çocuklarımız, tiyatroyu çok beğenmişler. İlerleyen günlerde onların bir yandan gelişimlerine katkıda bulunurken, bir yandan da eğlenmeleri için çeşitli programlar düzenlenmeye devam edeceğiz" dedi.