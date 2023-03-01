Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve felaketin izlerini bir nebze de olsa silmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenledi.

Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve felaketin izlerini bir nebze de olsa silmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen bölgelerden ilçeye gelen depremzede vatandaşları bir an dahi yalnız bırakmayarak yaralarına merhem olmak için yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, depremin ruhen ve fiziken yıkıcı etkisinden çocukları bir nebzede olsa uzaklaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ankara Çocuk Evleri Sitesinde misafir edilen çocuklara yönelik etkinlik düzenleyen Pursaklar Belediyesi, çocukların yaşadıkları travmaların bir süreliğine olsun unutarak animasyon gösterileri, kukla gösterileri, sihirbaz gösterileri gibi birçok gösteri düzenleyerek neşe dolu anlar geçirmelerini sağladı.

“Onlar Türkiye’nin yani hepimizin çocukları”

Çocukların yüzlerinde biraz da olsa gülümseme oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ankara Çocuk Evleri Sitemize deprem bölgesinden gelen miniklerimizi ziyaret ettik. Bir nebzede olsa mutlu etmeye çalıştık. Animasyon gösterileri ilgilerini çekti. Onlar Türkiye’mizin yani hepimizin çocukları. Depremzede çocuklarımızın içinde bulundukları psikolojik durumdan sıyrılarak hoşça vakit geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.