Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle Pursaklar Yaşam Merkezine kurulan Türk Kızılay’ı noktasında yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle Pursaklar Yaşam Merkezine kurulan Türk Kızılay’ı noktasında yoğunluk yaşanıyor.

Asrın felaketinin ardından büyük duyarlılıkla hareket ederek tüm imkanları ile deprem bölgelerine yardım gönderen Pursaklar halkı, kan bağışı için Pursaklar Yaşam Merkezine akın etti. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacı ile kan bağışında bulunmak üzere Pursaklar Yaşam Merkezine gelerek sıraya giren vatandaşlarla sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkürlerini iletti.

‘‘Bu birlik ve beraberlikle hareket ederek, inşallah asrın felaketinin de üstesinden geleceğiz’’

Vatandaşların kan vermek üzere akın akın Pursaklar Yaşam Merkezine geldiğini belirten Çetin, ‘‘Pursaklar halkın deprem bölgelerine yardım göndermek konusunda seferber olduğu gibi kan verme konusunda da bu duyarlılığını göstermeye devam ediyor. Hemşehrilerimizin kan bağışına olan yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu birlik ve beraberlikle hareket ederek, inşallah asrın felaketinin de üstesinden geleceğiz’’ dedi.