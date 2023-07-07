Yaz tatili etkinliklerine tiyatro gösterileri ile start veren Pursaklar Belediyesi, birbirinden farklı atölye etkinlikleri ile çocukların yaz aylarının tadını doyasıya çıkarmalarını sağlıyor.

Çocukların kültürel, sanatsal, sosyal, sportif ve bilimsel gelişimlerine yönelik birçok etkinlik düzenleyen Pursaklar Belediyesi, yaz aylarında kaliteli vakit geçirmek isteyen çocuklara yönelik birbirinden eğitici ve öğretici etkinlikler düzenliyor. Pursaklar Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programlarda sihirli kum atölyesi, botanik etkinliği, minik çiftçiler etkinlikleri ile çocuklar bir yandan ileriye dönük öğretici bilgiler edinirken, bir yandan da eğleniyor. Çocukların keyif dolu dakikalar geçirdiği anlara yakından tanıklık etmek isteyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlik alanını ziyaret ederek, miniklerin sevincine ortak oluyor.

“Yaz tatili süresince çocuklarımızın daha verimli ve keyifli zaman geçirmeleri için etkinliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz”

Yaz aylarında dinlenirken eğlenmeyi de isteyen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Yaz tatili süresince çocuklarımızın daha verimli ve keyifli zaman geçirmeleri için etkinliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin çocuklarını kültür, sanat ve eğlence dolu bir yaz geçirmeleri için etkinlik alanlarımıza getirmelerini rica ediyoruz. İlçemizde çocuklarımızın gönüllerince eğlenmeleri adına etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.