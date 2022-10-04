Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşayan öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Endemik Vadi’yi gezdi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşayan öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Endemik Vadi’yi gezdi.

Pursaklar Belediyesi, tehlike altındaki türlere ve hayvanların yaşamları üzerindeki tehditlere dikkat çekmek amacıyla her yıl 4 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. İlçede bulunan Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi’de düzenlenen etkinliğe, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in yanı sıra 4-6 yaş arasındaki öğrenciler de katıldı. Öğrenciler hem Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Güvercini ve Ankara Keçisi gibi hayvanları tanıma fırsatı bulurken hem de kendi elleriyle besledi.

“Çocuklarımızın fen bilgisi ve tabiat bilgisi derslerini almalarını da sağlıyoruz”

Endemik Vadi projesi sayesinde çocuklara hem hayvan sevgisi aşıladıklarını hem de soyu tükenmekte olan hayvanların takibini yaptıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yaklaşık 3 yıldır da böyle bir alan oluşturmak için çalışıyoruz. Burası sadece bir gezi alanı, park veya tema park denilemez. Burada yoğun bir şekilde eğitimler veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde ülkemizde yaşayan bütün öğrencilerimizi servislerle buraya taşıyarak fen bilgisi ve tabiat bilgisi derslerini almalarını da sağlıyoruz. Laboratuvarlarımız, sınıflarımız ve dersliklerimiz var. Bir de böyle günün her saatinde kullanılabilecek bir alan oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızla hoş bir vakit geçirebileceğimiz imkanların tamamı bu vadide bulunuyor”

Çocuklarla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçireceklerini belirten Çetin, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bir taraftan hayvanların farkındalığını oluşturmak diğer taraftan da çocuklarımızla hoş bir vakit geçirebileceğimiz imkanların tamamı bu vadide bulunuyor. Bugün de çocuklarla birlikte gezeceğiz. Veteriner hekimlerimiz, ziraat mühendislerimiz onlara tabiat ve hayvan bilgisi hakkında bilgiler verecek, sunumlar yapacak. Diğer taraftan piknik yapacağız burada. Aynı zamanda da keyifli bir vakit geçirmeyi arzuluyoruz. Hava da çok güzel. Keyifli, güzel bir gün geçireceğiz” diye konuştu.