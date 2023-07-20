Pursaklar Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği’nde eğlence tavan yaptı.

Pursaklar Saray Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’ne aileler ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. Şenlik alanında şişme oyuncaklar ile eğlenen çocuklara mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. 9 ayrı bölgede 23 gün boyunca sürecek etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılacak.

Şenlik alanına gelerek çocuklarla vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Pursaklar Çocuk Şenliğimiz devam ediyor. 9 ayrı bölgede 23 gün sürecek etkinliğimizde sürpriz hediyeler, sürpriz yarışmalar, mısır, pamuk şekeri ikramları olacak çocuklar için. Onlar eğlensin diye bu programları yapıyoruz” dedi.