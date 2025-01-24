Pursaklar Belediyesi, ilçede ulaşım ağını zenginleştirmek ve alternatif yol güzergahları oluşturmak amacıyla yeni yolların yapımına devam ediyor.

Nüfusu artan Pursaklar’da yeni yerleşim yerlerinin çoğalması neticesinde Pursaklar Belediyesi, ulaşımı kolaylaştırmak için yatırımlarına devam ediyor. Pursaklar Belediyesi tarafından yeni yollar yapılıyor. Pursaklar’da yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkması nedeniyle yeni imar yolları açma çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hemşehrilerimizin evlerine ve iş yerlerine rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri için ilçemize yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni açılan imar yollarımızla birlikte vatandaşlarımızın istedikleri güzergâhlara daha güvenle ve daha kolay ulaşımlarına imkan sağlıyoruz. İlçe sakinlerimizin hayat kalitelerini artırmak adına her alanda dün olduğu gibi bugün de, yarın da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların istedikleri güzergahlara güven içerisinde gidebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, ilçe dışından gelen vatandaşların evlerine herhangi bir aksaklık yaşamadan ulaşabilmeleri için yeni imar yolları çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.