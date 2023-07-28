Pursaklar Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinin artması nedeniyle vatandaşların rahat ulaşımı için yollara yatırım yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların istedikleri noktalara sorunsuz ve güven içerisinde gidebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni imar yolları kazandırıyor. Pursaklar’ın il ve ilçe dışından yoğun ilgi görmesi ve yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkması nedeniyle yeni imar yolları kazandırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmaya devam ediyoruz. Yeni açılan yollarımızla birlikte vatandaşlarımız ev ve iş yerlerine güven ve huzur içerisinde ulaşım sağlama imkanı bulacak. İlçe sakinlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.