Pursaklar Belediyesi, yaz ayları ile birlikte çocuk şenliklerinden kültür gezilerine, yaz konserlerinden yaz spor okullarına birçok farklı sosyal ve kültürel etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Temmuz ayında yerel ve ünlü sanatçıların katıldığı konserler, kadınlar için kültür gezileri, çocuklar için tiyatro ve sinema gösterileri, çocuk şenlikleri, yaz spor okulları ve atölye çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin karşısına çıkan Pursaklar Belediyesi, Ağustos ayında da düzenleyeceği yoğun bir etkinlik takvimi ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

"Daha mutlu bir Pursaklar için büyüğünden küçüğüne her bir ferdimizi ayrı ayrı düşünerek çeşitli programlar düzenliyoruz’’

Yaz ayları ile birlikte 7’den 70’e tüm vatandaşların hayatına dokunan etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak ilçemizde, kültür ve sanat konusunda hizmetlerimiz artarak sürüyor. Daha mutlu bir Pursaklar için büyüğünden küçüğüne her bir ferdimizi ayrı ayrı düşünerek çeşitli programlar düzenliyoruz. Kültür ve sanatın her alanında yer almaya devam edeceğiz’’ dedi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Pursaklar Belediyesi, ağustos ayı içerisinde çocuklara yönelik tiyatro ve sinema gösterisi, atölye faaliyetleri, birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı Pursaklar Yaz Konserleri, ev hanımlarına yönelik kültür gezileri ve sünnet şenliği ile dolu dolu bir Ağustos ayını geride bırakmayı planlıyor.