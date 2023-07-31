Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda ve Saray Selçuklu Meydanında düzenlenen Pursaklar Yaz Konserleri ile vatandaşlar, bir ayı geride bıraktı.

Pursaklar Belediyesi tarafından her hafta cumartesi ve pazar, müzisyen ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen Pursaklar Yaz Konserlerinin finalinde, Grup İzdüşüm ve Burak Kartal sahne aldı. Her hafta sonunda konser alanını dolduran müzikseverler, Grup İzdüşümün duygu yüklü şarkıları ile mest olurken, Burak Kartal’ın hareketli şarkıları ile muhteşem bir yaz akşamının tadını çıkarma imkanı buldu.

‘‘Binlerce hemşehrimiz sıcak yaz günlerinde bu konserlerimize katılarak doyasıya eğlenme fırsatı buldu’’

Pursaklar Yaz Konserlerine büyük bir ilgi göstererek konser alanını dolduran vatandaşlara teşekkürlerini ileten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar Yaz Konserlerimizi bir ay boyunca, her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda ve Saray Selçuklu Meydanında düzenledik. Binlerce hemşehrimiz sıcak yaz günlerinde bu konserlerimize katılarak doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan, coşkularıyla ve enerjileriyle muhteşem bir atmosfer oluşturan vatandaşlarımıza ve kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni konserlerde bir araya gelmek üzere bizleri takip etmeyi unutmayın” dedi.