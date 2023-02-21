Depremin ilk anından itibaren tüm güçlerini deprem bölgesine sevk eden Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde, öğrenciler tarafından üretilen odun sobasını deprem bölgelerine yolladı.

Depremin ilk anından itibaren tüm güçlerini deprem bölgesine sevk eden Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde, öğrenciler tarafından üretilen odun sobasını deprem bölgelerine yolladı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilde etkili olan asrın felaketinin ardından Pursaklar Belediyesi koordinasyonu ile 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük bir duyarlılık gösterdiği seferberliğe bir destekte Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi sonrası harekete geçerek mobil mutfak aracı, yardım tırları, iş makinaları ve arama kurtarma ekiplerini seferber eden Başkan Çetin, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde, öğrenciler tarafından üretilen bir kamyon odun sobasını öğretmenlerle birlikte deprem bölgelerine yolladı.

‘‘Sevgili öğrencilerimiz, öğretmenleri nezaretinde çadırlarda kullanılabilecek bir kamyon odun sobası yaptılar’’

Deprem bölgeleri için önemli bir yeri olan odun sobalarını üreten öğrencileri tebrik eden Çetin; ‘‘Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde, sevgili öğrencilerimiz öğretmenleri nezaretinde çadırlarda kullanılabilecek bir kamyon odun sobası yaptılar. Okuldaki tüm öğrencilerimizle birlikte kamyonu deprem bölgelerine yolcu ettik. Öğretmenlerimize deprem bölgesinde ve ilçemizde yaptığımız çalışmaları anlatarak, bundan sonra birlikte neler yapabileceğimizi konusunda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.