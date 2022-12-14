Pursaklar Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike oluşturan metruk yapılar yıkılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sakinlerinin şikayetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden ve güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine atıl durumdaki yapıların prosedüre uygun şekilde çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımı gerçekleştiriliyor.

‘‘Mahallelerde de tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz’’

Metruk yapı yıkımları ile ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belirlenen bir plan dahilinde mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu tür yapılar temizlendikçe bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da insan sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.