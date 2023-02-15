Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede aileyi ziyaret etti.

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede aileyi ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilçeye gelerek buradaki yakınlarının yanına yerleşen veya ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan depremzedeleri ziyaret ediyor.

Deprem anında yaşananları ilk ağızdan dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, temel ihtiyaç malzemelerinden gıda ihtiyaçlarını ve giyinme ihtiyaçlarını her şeylerini Tebessüm Çarşısı’ndan karşılayabileceklerini ifade etti.

‘‘Gün; birlik olma, kardeş olma günüdür’’

Pursaklar’ın yeni komşularını ağırlamaya başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde çok sayıda depremzede ailemizi misafir ediyoruz. Mahallemizde, sitemizde, apartmanımızda depremzede ailelerimiz oldu ve oluyor, mutlaka tanışalım. Bir merhaba, bir hoş geldiniz diyerek ekmeğimizi bölüşelim. Gün; birlik olma, kardeş olma günüdür. Depremzede kardeşlerimizin her an yanında olacağız. İnşallah Pursaklar olarak bu işi üstesinden geliriz. En iyi ev sahipliğini yapmakta kararlıyız’’ dedi.