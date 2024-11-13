Pursaklar Belediyesi 2025 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısında görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan olağan toplantıda Pursaklar Belediyesinin mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Pursaklar Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı Bütçesi maddelerinin her biri teker teker meclisten kabul görerek, oy birliği ile kabul edildi.

Bütçenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyemizin 2025 Mali Yılı Bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantımızda oy birliği ile kabul edildi. Bütçemizin Pursaklar’ımıza ve Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Belediyemizin bütçesini en iyi şekilde kullanarak hemşehrilerimize, daha iyi imkânları sunmak için en büyük payı yatırım ve hizmetlere ayırarak çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.