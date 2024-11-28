Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını desteklemek ve bilinçlendirme faaliyetlerini artırmak amacıyla personellerini bilgilendirmek adına seminer programları düzenlemeye devam ediyor.

Personellerin her konuda bilgi birikimini en üst noktada tutmak isteyen Pursaklar Belediyesi, KOAH hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi.

Hastalığın Ana Sebebi ‘‘Sigara’’

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanı Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca, KOAH hastalığına ilişkin personele bilgiler aktararak, hastalıktan korunmanın en önemli yolunun sigara içmemek olduğunu belirtti.

‘‘Aramızda sigara içen arkadaşlarımız varsa ve ben bırakamıyorum der ise, bir an önce kliniklerimize başvurabilir’’

Sigara içmenin KOAH hastalığının başlıca nedenlerinin başında geldiğini belirten Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca; ‘‘KOAH teşhisi alan kişiler, hali hazır da sigara içen ve uzun süre sigara içmiş kişilerden oluşuyor. Normal hayatta da sigaranın pek çok kötü etkisi olurken KOAH hastalığının ana sebeplerinin başında gelmektedir. Aramızda sigara içen arkadaşlarımız varsa ve ben bırakamıyorum der ise, bir an önce kliniklerimize başvurarak hem kendi sağlıkları için hem de sevdiklerinin sağlığı için sigaradan bir an önce kurtulmaya yönelmeleri gerekmektedir’’ dedi.