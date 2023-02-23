Pursaklar Belediyesi, asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş Pazarcık’ta çadır kentlerin bulunduğu alanda, muhtemel salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi, asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş Pazarcık’ta çadır kentlerin bulunduğu alanda, muhtemel salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhtemel salgın hastalıkların depremzedelere bulaşmaması için Pazarcık’ta ilaçlama çalışması yürütüyor. Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince; ortak kullanım alanları, tuvalet, duş ve çadırlar başta olmak üzere tüm alanlar ilaçlanarak salgın hastalıklara, bit, pire ve haşerelere karşı steril hale getiriliyor.

"Çadır kentlerin bulunduğu Pazarcık’ta bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlama hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz"

Vatandaşları salgın hastalıklara karşı korumak adına Pazarcık’ta gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak ilk andan itibaren yardım ve desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çadır kentlerin bulunduğu Kahramanmaraş Pazarcık’ta bulaşıcı hastalıklara karşı bit, pire, haşere ilaçlama hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Çadır kentimizde ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara ve salgın hastalıklara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.