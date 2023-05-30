Pursaklar Belediyesi, Hizmet İçi Eğitim programları çerçevesinde belediye personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek adına personeline eğitici seminerlerine ara vermeden devam eden Pursaklar Belediyesi, ‘Hizmet İçi Eğitim’ programları çerçevesinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından memur ve kadrolu işçilere yönelik "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" eğitimi verdi. İş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından Pursaklar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine birim müdürleri başta olmak üzere memur ve kadrolu belediye personeli katıldı.

"Personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek önemli sorumluluklarımızın başında geliyor"

İlk önceliklerinin her zaman personelin sağlığı olduğunu ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Personellerimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek önemli sorumluluklarımızın başında geliyor. Bu doğrultuda Hizmet İçi Eğitim programları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti göstererek personellerimize gerekli olan eğitimleri veriyoruz. Hizmet içi eğitimlerle personellerimizin kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.