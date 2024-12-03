Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde ibadethanelerdeki bakım ve onarım ile çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelindeki camilere yönelik başlatılan bakım ve onarım çalışmaları ile belli bir periyodik takvim dahilinde cami temizliğini sürdüren Pursaklar Belediyesi, farklı mahallelerdeki camilerin bakım çalışmalarına ek olarak çevre düzenlemelerini de gerçekleştiriyor.

Camilerin içi kadar dış avlu kısımlarında da gerekli iyileştirme çalışmalarını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı camilerimizi en kullanışlı hale getirmek için gerekli tüm desteği veriyoruz. Camilerimizi, gerçekleştirmiş olduğumuz, bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmalarımızla sıcak görünümlü yapılar haline getiriyoruz. Cami cemaatinin bir yandan ibadetlerini temiz ortamlarda yapabilmelerini sağlarken, cami avlusunda da hoşça vakit geçirebilmeleri için gerekli olan çalışmalarımızı yapıyoruz. İhtiyaç dâhilinde ibadethanelerimize, gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi.