Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastalara ve sağlık çalışanlarına Başkan Ertuğrul Çetin’in selamlarını ileterek, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, hastalar başta olmak üzere hastane yönetimi, hastanenin tüm birimlerinde görev alan sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret edip, Kurban Bayramlarını kutlayarak, Başkan Ertuğrul Çetin’in selamlarını iletti.

Belediye personelleri, Pursaklar Devlet Hastanesinde tedavi olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, özenle hazırlanan hediye paketlerini de hastalara ve sağlık çalışanlarına takdim ettiler.

"Hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmeyi yüce Allah’tan temenni ediyorum"

Kurban Bayramı vesilesiyle hastalara acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz, Devlet Hastanesinde çalışan doktorlar, sağlık personeli ve yatan hastaları unutmadı. Bayramlarını tebrik ederek selamlarımızı ve küçük hediyelerimizi takdim etti. Her birine acil şifalar diliyorum. Hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmeyi yüce Allah’tan temenni ediyorum" dedi.