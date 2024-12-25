Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde zaman içerisinde yıpranan ve kullanıma uygun olmayan dinlenme alanları, oyun grupları ve spor aletlerinin bakımını gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi parkların daha güzel görünmesi ve gerek ailelerin, gerekse çocukların huzur içerisinde vakitlerini geçirecekleri bir ortamın sağlanması adına ilçedeki tüm parklarda, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

‘‘Pursaklar genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’

Vatandaşların, park ve bahçelerde daha kaliteli vakit geçirebilmeleri için genel bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ailelerin huzurla dinlenme alanında vakit geçirme fırsatı sunarken, çocuklarının oyun alanlarında sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilmeleri için park ve bahçelerimizde bakım-onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Belediye olarak hemşehrilerimizden gelen talepleri dikkate alarak, Pursaklar genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7’den 70’e her yaş grubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenledikleri parklardan vatandaşların daha verimli yararlanabilmeleri amacıyla periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.