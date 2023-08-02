Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, yol akışını daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirmek adına yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Ulaşımda kaliteyi artırmak adına aksayan her sokağa anında müdahale eden Pursaklar Belediyesi, araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için sokaklarda yol yenileme seferberliğine hızla devam ediyor.

Mahallelerdeki trafik akışını güvenli ve sağlıklı hale getirmek için öncelik sırasına göre yol yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ulaşımı daha konforlu, daha kaliteli hale getirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarımıza öncelik vererek belli bir program dâhilinde yollarımızı yenilemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç dahilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı, Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz" dedi.