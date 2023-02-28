Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş Pazarcık’ta çevre temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş Pazarcık’ta çevre temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma, ilaçlama, sulama işleri ve cenaze hizmetlerini aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için çevre temizliği çalışmalarına devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesindeki vatandaşların sağlığını korumak ve salgın hastalık riskini en aza indirmek adına cadde ve sokakları büyük bir titizlikle temizliyor.

‘‘Günlük hayat normal düzenine kavuşana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz’’

Deprem bölgelerinin yeniden kalkınması adına her alanda destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde temel belediyecilik faaliyetlerimizle destek vermeye devam ediyoruz. İlerleyen günlerde salgın hastalıkların oluşmaması için deprem bölgelerinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de temizlik ve hijyen. Bu doğrultu da hareket ederek Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ederek, depremzede vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için gün boyu temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Günlük hayatın normal düzenine kavuşana kadar bölge halkının sağlığı, huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.