Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelerin acil ihtiyaçlarını Tebessüm Çarşısından karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelerin acil ihtiyaçlarını Tebessüm Çarşısından karşılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin olduğu bölgelere mobil mutfak aracını, arama kurtarma ekiplerini, iş makinalarını ve yardım tırlarını gönderen Pursaklar Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelerin acil ihtiyaçlarını Tebessüm Çarşısından karşılıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Tebessüm Çarşısındaki çalışmaları yerinde takip ederken, depremzedelerin yaşadıkları zor anları dinleyerek, kendilerine her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

"İlçemize gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösteriyoruz"

Deprem bölgelerinden Pursaklar’a gelen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Tebessüm Çarşısını hizmetlerine sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşerilerimiz çok büyük fedakarlık ve dayanışma içerisinde ellerinde geldiği kadar yardımlarını afet bölgelerine ulaştırmak için kapımızı çalarken, deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzedelerimizinde tüm ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kötü gün kararıp kalmaz der atalarımız. Deprem mağduriyeti ile ilçemizde misafir ettiğimiz ailelerimizin acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşadıklarını dinlemeye yürek dayanmıyor. Allah birlik ve beraberliğimiz bozmasın. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapma devam edeceğiz’’ dedi.