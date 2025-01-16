Pursaklar Belediyesi, ilçede huzur ve güven ortamını tehdit eden, çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları tek tek yıkıyor.

İlçeye modern ve estetik bir görünüm kazandıran Pursaklar Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre sorunlarına yol açmasının yanında ilçe görünümünü bozan harabe haldeki metruk yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor. İlçe sakinlerinin şikâyetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin ve prosedüre uygun bir şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor

Metruk yapı yıkımları ile toplumsal huzuru bozma tehdidini ortadan kaldırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belirlenen bir plan dâhilinde mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Metruk yapılar temizlendikçe bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da insan sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. İlçe halkımızın kalite bir hayat yaşamaları adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.