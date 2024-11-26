Pursaklar Belediyesi, ilçe halkına tertemiz, ortamlar sunmak adına mahalleleri, caddeleri, sokakları, park ve bahçeleri temizlemeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir Pursaklar için yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından, sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde, sokakların, park ve bahçelerin temiz tutulmasına kadar, tüm çalışmalar büyük bir koordinasyonla, herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde bulunan mahallelerin tamamına bir program dahilinde hizmet götüren Pursaklar Belediyesi, pırıl pırıl cadde ve sokaklar için gece gündüz vardiyaları ile çalışmalarını yürüterek vatandaşlar tarafından gelen talepleri de değerlendirip çözüme kavuşturuyor.

‘‘İlçe temizliği, en hassas noktalarımızın başında geliyor’’

Her gün vatandaşlara, sağlıklı ve temiz bir kent sunabilmek için adına yoğun temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bugün, Şehit Er Mikail Dönmez Parkı ve çevresinde ekiplerimizle birlikte mıntıka temizliği gerçekleştirerek, parkımızı tertemiz yaptık. İlçe temizliği, en hassas noktalarımızın başında geliyor. Çevremize sahip çıkmak hepimizin görevi! Siz değerli hemşehrilerimizin de bu farkındalığa destek olmalarını rica ediyorum. İlçemizi birlikte koruyalım’’ ifadelerini kullandı.