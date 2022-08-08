Ankara Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde, Aşure Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Ankara Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde, Aşure Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde düzenlenen Aşure Günü programında, Muharrem ayının ve günün önemine binaen etkinliğe katılanlara bilgi verildi. Hüma Sultan Hanım Evi’ndeki sohbet programının ardından kursiyerler tarafından hazırlanan aşureler, kadınlara ikram edildi.

“Kursiyerlerimize, Muharrem ayının ve Aşure Günü’nün faziletiyle ilgili bilgiler verildi”

Hüma Sultan Hanım Evi’nde Muharrem ayının önemine binaen bilgiler verilirken, kursiyerlerin kendi elinin lezzetini kattığı aşureleri katılımcılara ikram ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Muharrem ayı ve Aşure Günü vesilesiyle hanım evimizdeki kursiyerlerimiz aşure yaptılar ve kursiyerlerimize bu önemli günün faziletiyle ilgili bilgiler verildi. Paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.