Pursaklar Belediyesi arama-kurtarma ekipleri 7,7’lik depremin ardından enkaz bölgesine giderek iki kişiyi göçük altından çıkarırken, deprem bölgesinde vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi arama-kurtarma ekipleri 7,7’lik depremin ardından enkaz bölgesine giderek iki kişiyi göçük altından çıkarırken, deprem bölgesinde vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve on ili etkisi altına alan deprem nedeniyle Pursaklar Belediyesi’ne bağlı iş makineleri ve arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerinde görevini icra etmeye başladı.

Deprem bölgesine giden ekip enkaz altında kalan vatandaşlara yardım etmeye başlarken, bir binanın enkazından iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Arama-kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

“Pursaklar Belediyesi arama-kurtarma ekibimiz iki kişiyi daha göçük altından sağ salim çıkardı”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm imkanlarını bölge için seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Enkaz altından kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için yoğun çaba harcayan Pursaklar Belediyesi arama-kurtarma ekibimiz iki kişiyi daha göçük altından sağ salim çıkardı. Dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Pursaklar olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya yaralarımızı hep birlikte sarmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.