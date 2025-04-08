Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Hokey Federasyonu’nun düzenlediği Açık Alan Hokeyi 1. Lig Play-Off karşılaşmalarında rakiplerini mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı, Kırklareli’nde düzenlenen Erkekler Açık Alan Hokeyi 1. Lig Play-Off turu finalinde Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü mağlup etti ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak, Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Pursaklar Belediyesi Hokey Takımı, Play-Off turu boyunca sergiledikleri mücadelelerin ardından kupa töreni ve şampiyonluk coşkusu yaşadı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, takımın başında yer alan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk’ü arayarak hokey takımının almış olduğu tarihi başarıdan dolayı sporcuları ve kendisini tebrik etti.

"Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Açık Alan 1. Lig Play-Off müsabakalarında grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Pursaklar Belediyesi Spor Kulübümüz, finalde rakibi Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve Süper Lig’e yükseldi. Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Şampiyon olan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.