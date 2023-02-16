Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeni ile şehit anneleri ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinde bir araya gelerek, depremzedeler için dua etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeni ile şehit anneleri ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinde bir araya gelerek, depremzedeler için dua etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için ve depremzedeler için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinde düzenlenen programa katıldı. Programda Yasin-i Şerif okunarak, ellerini semaya açan Çetin ve şehit anneleri, asrın felaketinde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dualar etti.

‘‘Şehit askerlerimizin deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlarımız için Yasin-i Şerif okudular’’

Pursaklar’da gece gündüz depremde vefat edenler ve depremzedeler için dualar edildiğini belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Vatan uğruna şehit olan askerlerimizin değerli anneleri ile bir araya gelerek deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlarımız için Yasin-i Şerif okudular. Deprem bölgesinde ve ilçemizde yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili bilgi vererek, depremzede misafirlerimiz için yapabileceklerimizi konuştuk. Komşularımıza yardımcı olacağız, yaralarımızı sararak bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Allah kabul etsin’’ dedi.