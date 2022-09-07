Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in makam otomobili, 15 Temmuz’da şehit olan Özcan Özsoy’un oğlu Bekir Kadir’in sünnet aracı oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in makam otomobili, 15 Temmuz’da şehit olan Özcan Özsoy’un oğlu Bekir Kadir’in sünnet aracı oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz’da şehit olan Özcan Özsoy’un oğlu Bekir Kadir için kendi makam aracını süsletti. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe turunun ardından Bekir Kadir için hazırlıkların yapıldığı düğün salonuna geçti. Sünnet düğününe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in yanı sıra İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar katılım sağladı. Sünnet aracına binen minik Bekir Kadir, konvoy eşliğinde şehir turu atmanın keyfini doyasıya yaşadı.

‘‘Bekir Kadir’in heyecanına ortak olup gözlerindeki mutluluğu görmek dünyalara bedel’’

Sünnet düğününde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘15 Temmuz şehidimiz kahraman Özcan Özsoy’un bize emaneti, biricik evladı Bekir Kadir için süslendi bugün makam aracımız. Emanetimize sahip çıkmak bizim en büyük vazifemiz. Bekir Kadir’in heyecanına ortak olup gözlerindeki mutluluğu görmek dünyalara bedel. Rabbim sağlıklı ve huzurlu bir şekilde mürüvvetini de görmeyi de nasip etsin inşallah. Evladımızın bahtı açık olsun. Peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehitlik makamına eren kahramanlarımıza da Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum’’ dedi.

Programın devamında vatan için canlarını feda eden tüm şehitler için dua edildi.