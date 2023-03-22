Ankara Pursaklar’da Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Nevruz kutlamalarına İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

‘‘Hemşehrilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde günler diliyorum’’

Nevruz Bayramı’nın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Demir dövdük, ateş üstünden atladık, ok attık, yumurta tokuşturduk; Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen geleneği İlçe Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve ilçemiz öğrencileri ile yaşadık. Hemşehrilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde günler diliyorum. Baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı kutlu olsun’’ dedi.

Okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve öğrencilerin ateşin üzerinden atlamasıyla başlayan kutlamalar, çeşitli yarışmalarla devam etti. Ok atma, demir dövme, yumurta tokuşturmanın ardından sona eren etkinliklerde öğrenciler, Nevruz Bayramının tadını doyasıya çıkardı.