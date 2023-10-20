Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şehit Yunus Yılmaz’ın şehadetinin yıldönümünde Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Pursaklar Temsilciliği’nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Yunus Yılmaz’ın şehadetinin yıldönümü nedeniyle Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Pursaklar Temsilciliği’nde düzenlenen mevlide katıldı. Şehidin ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim okunarak, tüm şehitler dualarla yad edildi.

‘‘Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Vatan için toprağa düşen şehitler olduğu sürece Türkiye’nin ilelebet ayakta kalacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklarlı şehidimiz Yunus Yılmaz kardeşimizin şehadetinin yıl dönümü mevlidine Kaymakamımız Esengül Korkmaz Çiçekli ile katıldık. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun. Gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin’’ dedi.

Programa Başkan Çetin’in yanı sıra Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli, İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özlem Gören Topal, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.