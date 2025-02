Edebiyat, düşünce ve medya dünyasının önemli isimlerini buluşturan Pursaklar 3. Kitap Günleri Festivali, muhteşem bir finalle kapılarını kapadı.

Pursaklar Belediyesi’nce organize edilen Pursaklar 3. Kitap Günleri Festivali, Yaşam Merkezinde 10 gün boyunca 85 yayınevini ve 85 yazarı ağırladı. Kent genelinde ilgi gören etkinlik kitapseverlerden tam not aldı. Etkinlik her gün 7’den 70’e on binlerce kitapseveri, edebiyat, düşünce ve medya dünyasının önde gelen isimleri ile bir araya getirdi. Geleneksel Pursaklar Kitap Günleri etkinliğine ilginin her sene katlanarak arttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar 3. Kitap Günleri etkinliğimiz ile kitapseverler, 10 gün boyunca, birbirinden değerli ve kıymetli yazarlarımızın, söyleşi programlarına katılarak, deneyimlerini ve fikirlerini dinleme fırsatı bulurken, kitaplarını da imzalatma fırsatı buldu. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitaplarla iç içe dolu dolu bir on gün geçirdi. Kitap Günleri etkinliklerimizdeki asıl amacımız her bir vatandaşımızın, başucunda onu okuması için bekleyen bir kitabının olmasıdır. Kitap günlerine katılan tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla kitabı, daha fazla okuyucu ile buluşturacağız" dedi.

Her gün birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinlik Saliha Erdim ve Bekir Develi’nin söyleşi ve imza günü programı ile sona erdi.