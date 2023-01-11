Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pülverizatör alımına hibe desteği duyurusu yaptı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pülverizatör alımına hibe desteği duyurusu yaptı.

Kırsal kalkınma destekleri makine ekipman alımı çerçevesinde kendisine ait en az 3 dekar arazisi, 2 dekar serası, 3 dekar bağ-bahçesi, 2 dekar süs bitkileri arazilerinden herhangi birine sahip olan çiftçilere sabit veya el arabası üzerinde insan gücüyle taşınabilen tabancalı küçük tip pülverizatörler ile ULV cihazları ve her türlü sırtta taşınan pülverizatörler için yüzde 50 hibe desteği verilecek. Başlayan başvuruların 20 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca traktöre üç noktadan bağlı, diğer araçlarla çekilen büyük tip pülverizatörler ile ULV cihazları için de kendisine ait 15 dekar arazisi, 10 dekar serası, 10 dekar bağ-bahçesi, 10 dekar süs bitkileri arazilerinden herhangi birine sahip ve traktörü olan çiftçilere hibe desteği verilecektir. Hibe desteğine en az 1 yıldır Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler başvuru yapabilirler. Makine için belirlenen referans fiyatlara göre hibe desteği verilecektir." denildi.