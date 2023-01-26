Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Vefa Projesi çerçevesinde ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğini ve bakımlarını karşılıyor.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Vefa Projesi çerçevesinde ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğini ve bakımlarını karşılıyor.

Pülümür Kaymakamlığı, Vefa Projesi çerçevesinde merkez ve köylerinde ikamet eden yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin temizliği, bakımı ve yemek ihtiyaçlarının istihdam edilen personelce yerine getirildiğini açıkladı.