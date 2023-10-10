Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ‘hak sahipliği’ ve ‘konteyner kent’ planlaması konusunda incelemelerde bulunuldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi’nde köylerinden sel ve deprem gibi afetlerden etkilenen vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu yapıldı. 1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depreminden etkilenen konutların bir kısmında güçlenme çalışmaları gerçekleştirildi. En son 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminin ardından konutlar risk oluşturduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Kahramanmaraş depreminin ardından güçlendirmesi yapılan konutların yanı sıra boş konutların yıkımına başlanması için konteyner kent projesi çalışması başlatıldı.,

Çalışma çerçevesinde AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve teknik personelin katımıyla ilçede inceleme yapıldı. İncelemede, deprem hazırlıkları kapsamında ‘hak Sahipliği’ ve ‘konteyner kent’ planlaması konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.