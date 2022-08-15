Tunceli’nin Pülümür ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bal Festivalinin tarihi belli oldu. Festivalin 20 Ağustosta başlayacağı ifade edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bal Festivalinin tarihi belli oldu. Festivalin 20 Ağustosta başlayacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, bölgedeki ilklerden olan bal festivalinin 1989 yılından beri ilçemizde yapıldığını söyledi. Başkan Tosun, “Bölgemiz florası ve faunası bal üretimi için oldukça uygundur. Yapmayı planladığımız festivalde bal üreticilerinin bir araya gelmesi balın tanıtımı, kaliteli ve temiz bal üretiminin yapılması koşullarının tartışıldığı ayrıca yurt dışında il dışında ki hemşerilerimiz ve Pülümür’ü seven dostlarımızın bir araya gelerek kaynaşmayı hedeflemektedir. Tüm vatandaşları festivale davet ediyoruz” dedi.

Festivalin 20 Ağustosta başlayacağı kaydedildi.