SANKO Üniversitesi Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapisti Güler Öztürk, "Amacımız, hastalarımızın yaşam fonksiyonlarını en üst düzeyde tutacak şekilde bağımsız olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır" dedi.

9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle açıklama yapan SANKO Üniversitesi Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapisti Güler Öztürk, pulmoner rehabilitasyonun kronik solunum hastalığına sahip bireyler için multidisipliner olarak hazırlanan fizyolojik, psikolojik ve beslenme desteğini içeren bir tedavi programı olduğunu belirtti.

Fzt. Öztürk, "Kronik akciğer hastalıklarında fonksiyonel kapasiteyi artırmak semptomları kontrol altına almak veya azaltmak, dolayısıyla standart tedavinin başarısını artırmak iyi hazırlanmış bir pulmoner rehabilitasyon programı ile mümkündür" dedi.

Pulmoner rehabilitasyon programı hazırlarken hastaların ihtiyaçları ile fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarına uygun olarak multidisipliner bir çalışma yaptıklarını belirten Fzt. Öztürk, şöyle konuştu: "Uyguladığımız tedavi programlarının odak noktası, hastalığa ait semptomların azaltılması ve hastalığa bağlı maluliyetin engellenmesidir. Rehabilitasyon öncesinde hastalarımıza detaylı bir değerlendirme yapıyoruz. Sonrasında solunum eğitimi, göğüs fizyoterapisi, egzersiz ve gerekirse elektroterapi uygulamaları ile hasta eğitimini içeren bir programla hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda hastalarımıza hastanemizin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde nutrisyonel (Bilinçli beslenme) ve psikososyal destek komponentleri de uygulanmaktadır. Pulmoner rehabilitasyon programlarının sonuçlarını inceleyen kanıta dayalı bilimsel çalışmalarda egzersiz performansı ile yaşam kalitesinin arttığı bunun yanı sıra hastalarda dispne (Nefes darlığı), yorgunluk vb. gibi semptomların azaldığı açıkça görünmüştür. Cerrahi geçirecek hastalarımızın hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası tedavileri yanında ilaç tedavisi alan akciğer hastalarımızdan da fiziksel ve psikolojik açıdan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca birçok olumlu değişikliklerle birlikte hastalarımızın stabil olarak günlük yaşam aktivitelerine de rahatça devam ettiklerini gözlemliyoruz."

Fzt. Öztürk, pulmoner rehabilitasyon uyguladıkları alanlar ve hastalıklardan bazılarını şöyle sıraladı: "KOAH, astım, bronşektazi, obezite ile ilgili akciğer hastalıkları, göğüs duvarı deformiteleri, akciğer maligniteleri, cerrahi öncesi ve sonrası dönem ve uyku hastalıklarıdır."

Fzt. Öztürk, pulmoner rehabilitasyonda uyguladıkları solunum egzersizlerinde amaçlarının nefes darlığını azaltmak, solunum kapasitesini artırmak, balgam oluşumunu önlemek, solunum kaslarında kuvvet ile dayanıklılığı artırmak için kişiye özel egzersiz vermek olduğunu söyledi.