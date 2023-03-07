Erzincan’da, Okul Sporları Puanlı Atletizm il birinciliği müsabakaları yapıldı. Sporcular il birincisi olmak için ter döktü.
Erzincan’da, Okul Sporları Puanlı Atletizm il birinciliği müsabakaları yapıldı. Sporcular il birincisi olmak için ter döktü.
Okul Sporları A-B Gençler Puanlı Atletizm İl birinciliği müsabakalarının birinci günü Atletizm pistinde yapıldı. Okul Sporlarının 2022- 2023 yılı eğitim öğretim yılı faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen A-B Gençler Puanlı Atletizm İl birinciliği müsabakalarında sporcular, 100 metre, gülle atma, uzun atlama, cirit atma, 300 metre, 800 metre, yüksek atlama, 100 metre engelli, 1500 metre, 4x100 bayrak ve disk atma kategorilerinde yarıştılar.
İlk gün dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
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