Samsun’da PTT çalışanlarının içinde bulunduğu otomobilin yaklaşık 400 metrelik uçurumdan takla atarak yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Kuru idaresindeki 60 ADV 018 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yaklaşık 400 metre şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Salih Kuru (36) ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Yasin Bedir (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Yasin Bedir ile yaralanan Salih Kuru’nun PTT İlkadım Dağıtım Şubesinde memur olarak görev yaptıkları, birlikte Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallelerine kurbanlık hayvan bakmaya gidip geri dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.