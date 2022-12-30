Hizmet binasının inşaatına kaldığı yerden devam edildiği ve yapının mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulmasının amaçlandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 2018 yılında bodrum, zemin ve birinci kat olarak planlanan Sevgi Yolu üzerindeki hizmet binasının, yapımı için yeterli düzeyde yüklenici firma bulunamaması sebebiyle beton atılarak yarım vaziyette bekletildiği öğrenildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Kütahya Başmüdürlüğü’nün yarım kalan hizmet binasının inşaatı başladı.

Emet’te, “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” projesi

Emet’te, “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” projesi

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