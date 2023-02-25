Psikososyal destek ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren asrın felaketinden etkilenen çocuklar ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

Psikososyal destek ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren asrın felaketinden etkilenen çocuklar ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları korumak için depremin ilk gününden itibaren sahaya inen psikososyal destek ekipleri, yaralarının sarılması için mücadele veriyorlar. Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi psikolojik ve danışmanlık rehber öğretmeni Gülseda İriağaç, depremin ilk gününden itibaren saha çalışmalara katılarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Depremden etkilenen çocukların ve ailelerin normal yaşantısına hasarsız şekilde dönebilmesi için enkaz başında, hastanelerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, yürüttüğü çalışmaları tamamlayarak Muş’a dönen psikolog İriağaç, burada depremden etkilenen ve depremzede öğrencilerle birebir ilgileniyor. İlk günden itibaren deprem bölgesinde görev alan psikolog İriağaç, “Depremden sonra hemen sahaya inmek istedik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarımız ile birlikte gönüllü olarak sahaya indik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın psikolojilerini bir nebze de olsa anlamak ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çocuklar için psikososyal destek çadırları kurduk. Orada ki çocukların ve gençlerin psikolojilerini anlamak ve duygularını anlamalarına yardımcı olmak adına her çocuğun yaşına duygun etkinlikler düzenledik. Meslektaşlarımızla birlikte sahada işbirliği içerisinde çalıştık. Sahada işlerimizi tamamladıktan sonra döndüğümüz okullarımızda öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin psikolojisi adına çalışmalar başlattık. Psikososyal destek çerçevesinde velilerimize eğitimler verdik. Travma sonrası stres bozukluğu adı altında duygularımızı anlama ve yönetme eğitimleri verdik. Sınıf öğretmenlerimizde sınıflarında bu çalışmaları yapıyorlar. Depremzede misafir öğrencilerimizle görüşmeler gerçekleştirdim” dedi.