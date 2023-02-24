Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan psikososyal destek ekibi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan psikososyal destek ekibi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremden etkilenen öğrencilere ve ailelerine yönelik psikososyal destek hizmeti vermek amacıyla müdürlüğe bağlı okul ve kurumlardan 10 personeli Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, gönüllü personelleri uğurlayarak, “Depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gönüllü personellerimiz yola çıktı. Bir yüreğe dokunabilirsek onlar sayesinde ne mutlu bize. Allah’ım kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.