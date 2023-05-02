Bilecik’ten yola çıkan 9’uncu Psikososyal Destek Ekibi deprem bölgesinde çalışmalarına başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından gönderilen Psikososyal Destek Ekibi Malatya’da çalışmalarına başladı. Önceliğin çocuklara verildiği çalışmalarla deprem bölgesindeki vatandaşların ruh halini toparlamak onlara umut olmak hedeflendi. Konu ile ilgili konuşan İl Müdürü Türkoğlu, “Devlet ve millet olarak el ele, gönül gönüle yol almak bizim için her şeyin üzerinde. Bizi biz yapan değerlerimizi korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.