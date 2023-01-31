Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Tematik Kış Psikoloji Kampı Muğla’nın ev sahipliğinde devam ederken, kampın ikinci günü Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in konuşması ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Tematik Kış Psikoloji Kampı Muğla’nın ev sahipliğinde devam ederken, kampın ikinci günü Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in konuşması ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl on gerçekleşecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelme ve bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı bulacak. Bu çerçevede düzenlenen Psikolojik Kampı’na ise Muğla ev sahipliği yapıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olan ve Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen Tematik Kış Kampının ikinci günü Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in konuşması ile başladı. Doç Dr. Cömert FSMÜ Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mindfulness ve psikolojik dayanıklılık hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, ”Sabah spor ile başlamışsınız güzel bir şey spor yaparken vücudumuzdaki kasları geliştiriyoruz onları geliyoruz onları kullanıyoruz, onlara esneklik kazandırıyoruz güç kazandırıyoruz farkındalık çalışmaları ile aslında beynimize esneklik güç kazandırıyoruz. Anlık hamleyi öğrenerek bu anlık hamleyi öğrenmek çok meşhur bir terim bu aralar ama canım ne istiyorsa onu yapayım derdinde herkes. Mesela beni dinlerken ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Elbetteki ben konuşurken belki sizlere hocalarınızın derste anlattığı gibi geliyor. Onlar sizin bakış açınızı duygusallığınızı nasıl değiştirir, işte bunların farkına vara bilmek anda kala bilmektir. Bizler yetişkin olduğumuz zaman bozuluyoruz. Yetişkinler bozulmuş canlılardır. Sizlerde genç yetişkinliğe adım attığınız için bozulmaya yüz tutmuş canlılar arasındasınız” ifadelerini kullandı.